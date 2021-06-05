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Петербургский международный экономический форум 2021

Гречка останется в России

Прайм
2 часа назад
Временный запрет на экспорт гречневого зерна обрушенного и гречихи продлится с 5 июня по 31 августа 2021 года, сообщила "Парламентская газета".
На экспорт гречки ввели запрет
Фото: ТАССТАСС
Крупа грубого помола и гречиха останутся летом в России, потому что властям необходимо сохранить достаточный объем этого продукта для отечественного потребителя и не допустить взлета цен.
Новый документ указывает, что на зерно и крупу будет возможно ввести эмбарго.
Норма, одобренная Госдумой, не затронет транзитные перевозки и гуманитарную помощь, пишет издание.
Инициатива по ограничению вывоза гречки была весной 2021 года выдвинута Минсельхозом.
Экономика,Минсельхоз,Госдума,Парламентская газета,
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