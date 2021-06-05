Аналитики заявили о риске отключения РФ от Visa и MasterCard

«Возможность новых ограничений доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения», — цитирует представителей агентства РБК.
При этом возможное ограничение доступа к международным платежным системам создаст барьеры для международной торговли и банковского сектора. Этот фактор, как отметили в Moody’s, может привести к снижению долгосрочного рейтинга России.
Ранее Moody’s оценило кредитный рейтинг России на уровне «Ваа3» со «стабильным прогнозом». Согласно данной оценке, российские кредитные обязательства «ниже среднего качества». Прогноз по рейтингу эксперты агентства оценивают как «стабильный», предает «Национальная служба новостей».