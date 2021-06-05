ПМЭФ-2021: как Путин поможет бизнесу и россиянам

В Северной столице продолжается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Одним из главных его событий в пятницу, 4 июня, стало выступление президента Владимира Путина . NEWS.ru приводит основные тезисы главы государства.

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Вакцину всему миру

Своё выступление Путин начал с темы пандемии коронавируса, вопреки которой именно в России проходит первое крупное международное деловое мероприятие, на котором представители глобального бизнеса могут общаться друг с другом не только с помощью современных коммуникаций, но и вживую.

Глава российского государства отметил, что, несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, экономика возвращается к нормальной жизни и в 2021-м рост глобального ВВП будет «максимальным с 1970-х годов».

Ключевую роль в быстром восстановлении экономики играет бюджетная политика, которая в развивающихся странах была впервые так активно поддержана центральными банками, — отметил Путин.

Однако из-за бюджетных дефицитов в разных странах мира восстановление мировой экономики происходит неравномерно, что чревато усилением дисбалансов и увеличением разрыва в уровне жизни. Это, по совам президента, порождает политические, экономические, социальные риски для развития современного мира и общей безопасности. Один из примеров — борьба с пандемией SARS-CoV-2.

До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, её новых вспышек никуда не уйдёт. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты, — подчеркнул глава государства.

Россия, в свою очередь, наладила производство трёх вакцин, поставляет их зарубежным партнёрам и помогает им разворачивать производство препаратов на своих площадках. По словам Путина, российская вакцина признана самой безопасной и надёжной, её эффективность составляет «свыше 96%». К тому же, по данным российских властей, нет ни одного летального исхода от её применения.

Кроме того, прошу правительство, регионы, бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. Много таких специалистов занято у нас в строительстве, торговле, сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве, — призвал Путин.

Также он отметил, что люди из разных стран, в том числе бизнесмены, специально едут в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. В этой связи глава государства попросил кабмин организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в РФ.

Газ дружбы

Другой темой выступления Путина стал газопровод «Северный поток — 2», первая нитка которого, по его словам, 4 июня уже проложена.

Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Всё. Но прокладка сама завершена, — сказал президент.

Этот трубопровод, как и «Северный поток — 1», по словам Путина, будет служить энергобезопасности Европы. Российский лидер выразил готовность в дальнейшем реализовывать подобные проекты с зарубежными партнёрами. Москва рассчитывает, что «логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры».

Помощь регионам

В своём выступлении Путин отметил, что Россия возвращается к докризисным показателям экономики, избежав резкого роста безработицы и обвала уровня доходов граждан.

Да, здесь есть проблемы: и безработица увеличилась, и реальные доходы припали — мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, что бы мы могли констатировать или могли назвать какой-то катастрофой, что в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали, — подчеркнул президент.

При этом он признал наличие проблем с занятостью — безработица среди молодёжи и «напряжение на отдельных региональных рынках труда» возникли не только из-за пандемии. Эти явления, по словам Путина, «носят и системный характер, связаны с нерешёнными структурными проблемами нашей экономики». В этой связи он призвал правительство усилить программы содействия занятости в регионах с высоким уровнем безработицы. Ключевым ответом на негативные вызовы является экономический рост.

Мировая история показывает: перезапуск экономики после серьёзных потрясений всегда был связан с наращиванием инвестиций в инфраструктуру, территориальное развитие, в разработку новых технологий и подготовку кадров, — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что российские субъекты, несмотря на распространение коронавируса, улучшали деловой климат, вели диалог с бизнесом и привлекали новых инвесторов. В десятку лучших вошли Республика Башкортостан, Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Также хорошую динамику продемонстрировали Челябинская, Сахалинская и Самарская области.

Путин пообещал помогать российским субъектам в улучшении деловой среды, попросив своих полпредов в федеральных округах наращивать активную соответствующую работу, а кабмин — сделать акцент на поддержке проблемных регионов и помочь им с инвесторами.

К 2024 году повсеместно, в каждом регионе России, нужно обеспечить для бизнеса, для частных капиталовложений и запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы, — призвал глава государства.

Каждый субъект должен обозначить приоритетные направления своего развития, раскрыв градостроительные и инфраструктурные планы. Со стороны федерального центра будет проводиться политика отказа от избыточных формальностей по таким чувствительным позициям, как получение разрешения на строительство и подключение к сетям.

С 1 сентября текущего года ещё почти четыре тысячи строительных норм и правил перестанут быть обязательными. С учётом этого решения из ранее существовавших более 10 тысяч обязательных норм в строительстве останется три тысячи, — отметил глава государства.

При этом Путин считает, что в стране не должно быть «неперспективных регионов», которые оказались в стороне от экономического роста. У каждого субъекта, по его словам, есть инвестиционный и экономический потенциал, который нужно раскрывать.

Также президент напомнил, что Агентство стратегических инициатив разработало Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации. Его лидерами стали такие «традиционные центры деловой активности», как Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Петербург. Но по отдельным направлениям показывают хорошую динамику и другие регионы. Так, по развитию образования в числе лидеров оказалась Мордовия, по условиям для открытия и ведения бизнеса — Удмуртия, по социальной защищённости — Новгородская область.

Ипотека

Одной из ключевых антикризисных мер поддержки граждан и экономики стала программа льготной ипотеки по ставке 6,5%, в которой приняли участие более 500 тысяч семей, а в жилищное строительство дополнительно привлечено свыше 2 трлн рублей. Срок действия программы истекает 1 июля 2021 года, однако Путин предложил продлить её ещё на год, но при этом ставку приподнимут до 7%.

Кроме этого, глава государства предложил расширить действие программы ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий дети, распространив на все семьи, где растут дети, родившиеся после указанной даты, «даже если в семье пока лишь один ребёнок».

То есть повторю, уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жильё на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 млн рублей и 6 млн рублей — для всех других субъектов Федерации, — пояснил глава государства.

Бонусы бизнесу

Путин предложил запустить в 2021 году новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — зонтичное предоставление поручительств.

Наш институт развития — « Корпорация МСП » — будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнёров. По сути, возьмёт на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным. По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере не менее 600 млрд рублей до 2024 года, — объяснил президент.

Другое предложение — возмещение в полном объёме малым и средним компаниям уплаченной ими комиссии за использование системы быстрых платежей, когда предприятия реализуют свои услуги или товары физлицам. Таким образом, по словам Путина, стоимость услуг системы быстрых платежей будет равна нулю.

Третье предложение — освобождение от уплаты НДС компаний, выручка которых не превышает 2 млрд рублей в год, которые работают на упрощённом режиме налогообложения. Сейчас они вынуждены переходить на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объёму выручки. Это, по словам Путина, означает дополнительную фискальную нагрузку на бизнес, сдерживая его рост и вынуждая «идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компаний».

Показательный пример здесь — сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому, — пояснил президент.

Компании, которые войдут в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15%, даже если численность персонала вырастет до 1500 человек. Сейчас такой порог — 250 человек, напомнил глава государства.

Ещё одно предложение Путина — освобождение малого и среднего бизнеса от «избыточного антимонопольного контроля». Сейчас он охватывает все компании с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Глава государства выступил с инициативой повысить эту планку до 800 млн рублей. Также сделки по слиянию и поглощению, объём которых не превышает 800 млн рублей, Путин предложил в будущем законодательно освободить от согласования с антимонопольными органами.

Пятое предложение главы государства касается увеличения до 25% доли товаров и услуг, которые крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий. Также Путин призвал сократить предельные сроки расчётов за поставленные товары и услуги с 30 до 15 рабочих дней, а для малого бизнеса и социально ориентированных НКО — с 15 до семи.

Экология

Говоря об изменениях климата, Путин подчеркнул, что Москва поддерживает реализацию Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. В этой связи Россия будет реализовывать проекты по снижению объёмов выбросов в отраслях экономики, но чтобы решить проблему глобального потепления, только этого недостаточно. Для достижения углеродной нейтральности необходимо снижать объём парниковых газов. Для этого, по словам Путина, надо «научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников».

Второе направление в этой части — углеродные единицы. Это, по словам Путина, «своего рода актив, который характеризует объём поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом».

То есть провёл дополнительную работу на участке, увеличил его поглотительную способность — значит создал какое-то количество углеродных единиц. Уже сегодня многие страны и объединения планируют принимать эти единицы от экспортёров, компенсируя выбросы от производства ввозимых товаров, — пояснил президент.

Он отметил, что Россия обладает огромным поглощающим потенциалом лесов, тундры, сельхозземель, болот.

Необходимо нарастить эффективность использования лесов и земель, повысить их поглотительную способность, а именно наращивать площади лесовосстановления, бороться с лесными пожарами, расширять территории нетронутой природы, заповедники и национальные парки — собственно говоря, мы это делаем и намерены делать в будущем, — внедрять новые, восстанавливающие почву агротехнологии, — отметил Путин.

По его словам, выручка новой климатической отрасли на российском рынке в ближайшей перспективе может превысить $50 млрд в год. В этой связи он пригласил «заинтересованных партнёров» к этому «выгодному направлению для инвестиций». В этой связи Путин призвал детально проработать критерии таких проектов, создать систему оценки их результатов, а также наладить мониторинг эмиссии и поглощения парниковых газов, основанный в том числе на цифровых технологиях, методиках искусственного интеллекта и наблюдениях из космоса.

Такая национальная система с привлечением потенциала нашей науки в России уже выстраивается. Мы создаём здесь сеть так называемых карбоновых полигонов, где отрабатывается контроль эмиссии и поглощения углекислого газа в режиме реального времени, производится оценка состояния природных систем, качества водных ресурсов и других параметров, — добавил Путин.

Кроме того, он объявил о создании пилотного углеродного рынка на Сахалине, что станет шагом на пути к достижению углеродной нейтральности и к созданию национального рынка торговли углеродными единицами.