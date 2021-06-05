Путин на ПМЭФ: Что пишут западные СМИ о выступлении президента

Несомненно, СМИ в европейских странах и в США пишут о выступлении президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В Великобритании BBC обратило внимание на словах российского президента по поводу предстоящей встречи с президентом США Джозефом Байденом

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Британские журналисты заметили, Путин сказал, что вряд ли стоит ожидать прорыва от саммита. Журналисты также обратили внимание, что Путин раскритиковал внутреннюю политику Соединенных Штатов, применив термин «двойные стандарты», - сообщает «Свободная пресса». Российский лидер в рамках ПМЭФ напомнил, как разгоняли протестующих у Капитолия в преддверии инаугурации Джо Байдена.

Издание отмечает, это был явный ответ Путина на критику из США по поводу поддержки режима в Белоруссии, который обвиняют в жестоком подавлении гражданского общества.

В ответ на реплику модератора дискуссии, что его могут заблокировать в американских соцсетях, Путин ответил коротко: «Мне наплевать, если меня где-то заблокируют». Euronews обращает внимание на поручение Путина правительству организовать вакцинацию от коронавируса всем приезжающим в РФ иностранцам.

Немецкое издание Franffurter Allgemeine описывает форум в Петербурге как попытку российского руководства говорить с миром исключительно на языке экономики, без упоминания политики. Американский телеканал CNBC не показал выступление Путина, но сделал акцент на выступлениях других представителей России. Так жрналисты оценили информацию министра финансов Антона Силуанова об инфляции, которая уже составляет 5,9%.