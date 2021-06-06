После того, как Дания отозвала разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, над энергетической безопасностью Польши нависла угроза. О таких опасениях заявили польские журналисты в эфире радио Polskie Radio 24.

Напомним, что власти Дании отозвали разрешение на строительство этого газопровода, сочтя меры по защите природы (в частности, соневых, лесных мышовок и летучих мышей) во время строительства 210-километрового участка трубопровода через территорию королевства недостаточными.

В настоящее время оператор трубопровода готовит план временной остановки строительных работ до момента оформления необходимого разрешения.

Журналист издания Gazeta Polska Яцек Лизиневич заявил, что решение датских властей стало огромной проблемой для Варшавы.

Он считает, что без поставок по Baltic Pipe Польша вновь станет "просителем голубого топлива" у России.

"Немецкая сторона тоже не против поставить Польшу в такое затруднительное положение Все больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши", — отметил Лизиневич.

В свою очередь обозреватель wPolityce Петр Цивиньский добавил, что Варшава "ведет беспощадную борьбу" за то, какое значение польское государство будет иметь в будущем. Перед правящей партией страны стоит самая трудная задача за последние шесть лет — с момента прихода к власти в 2015 году.

"С приходом к власти президента (США) Джо Байдена, который стремится к сближению с Россией и Германией, который отказался от санкций в отношении "Северного потока — 2", вся международная система меняется", — отметил он пожаловался на "мощные лобби, работающие в России и Германии", с которыми Польше приходится иметь дело.

Журналистка портала Dzień Dobry Białystok Агнешка Северук-Мачеоровская уверена, что отзыв разрешения на строительство трубы угрожает безопасности Польши.