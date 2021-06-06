Ранее президент России Владимир Путин призвал мобилизоваться с организацией передвижных медицинских комплексов, отметив, что "скупой платит дважды". Таким образом он прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой
, которая пояснила президенту ситуацию с поставками в регионы в ряде случаев мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов. Глава государства сделал акцент на том, что "лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме, нервировать Антона Германовича (Силуанова - прим. ТАСС) и все министерство финансов".