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Силуанов заявил, что его нервируют неэффективные решения по тратам из бюджета

ТАССиещё 2
6 июня 2021
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что его нервируют неэффективные решения о расходах государственного бюджета. Он считает, что к деньгам налогоплательщиков необходимо относиться ответственно.
"Неэффективные решения о тратах государственных. Это деньги налогоплательщиков. Мы должны к ним очень аккуратно относиться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что его нервирует, в интервью на телеканале "Россия-1" для передачи "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина.
Ранее президент России Владимир Путин призвал мобилизоваться с организацией передвижных медицинских комплексов, отметив, что "скупой платит дважды". Таким образом он прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая пояснила президенту ситуацию с поставками в регионы в ряде случаев мобильных пунктов вакцинации вместо полноценных медкомплексов. Глава государства сделал акцент на том, что "лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме, нервировать Антона Германовича (Силуанова - прим. ТАСС) и все министерство финансов".
Экономика,Видео,Расходы бюджета,Павел Зарубин,Татьяна Голикова,Антон Силуанов,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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