Акцизы на сигареты и алкоголь хотят повысить

С 2022 года в России хотят повысить акцизы на табачную продукцию, а с 2023 года — на алкоголь. Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы

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Законопроект, внесенный правительством, принят в первом чтении 25 мая. Изменения в Налоговый кодекс предполагают постепенное повышение до 2024 года акцизных ставок на обычные и электронные сигареты, вейпы и алкоголь с учётом инфляции на уровне четырёх процентов.

Предлагается установить ставку акциза на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2022 в размере 2454 рубля за тысячу штук, в 2023 году — 2552 рубля, а в 2024-м — 2654 рубля. Акциз на спиртные напитки крепостью свыше девяти процентов в 2023 году будет равен 613 рублям за 1 литр, а в 2024-м — 638 рублей.

Также документ предлагает уточнить нормы об уплате НДФЛ, и продлить срок переноса уплаты налога на прибыль для учреждений культуры за 2021 год — до марта 2022 года.

Кроме того, кабмин считает нужным освободить детей-инвалидов и их законных представителей от уплаты госпошлины при обращении в суд и пошлины за совершение нотариальных действий.