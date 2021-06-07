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Глава Минэкономразвития допустил инфляцию в России выше прогноза

Российская Газетаиещё 3
7 часов назад
Инфляция в России в 2021 году может превысить прогноз Минэкономразвития в 4,3%. Об этом в интервью Financial Times заявил глава ведомства Максим Решетников.
Глава Минэкономразвития допустил инфляцию выше прогноза
Фото: ТАССТАСС
"Мы считаем, что она будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы его уточним в июле. Но в то же время это понятный риск, мы понимаем, как с ним управляться, внимательно к нему относимся", - пояснил министр, цитату которого приводит сайт Минэкономразвития.
По словам Решетникова, меры господдержки малого и среднего бизнеса во время кризиса помогли восстановить занятость. Темпы восстановления экономики оказались выше ожидаемых.
"Это не значит, что мы сейчас будем бежать и корректировать цифры, потому что ковид с нами, к сожалению, ситуация не позволяет нам полностью расслабиться. Тем не менее по экономической динамике мы восстанавливаемся",- добавил глава Минэкономразвития.
На прошлой неделе департамент исследований и прогнозирования Банка России опубликовал материалы, в которых говорится о том, что рост российской экономики во втором квартале 2021 года продолжится и достигнет в середине года "доковидного" уровня.
Экономика,Максим Решетников,Центральный банк России,Financial Times,
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