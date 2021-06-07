Глава Минэкономразвития допустил инфляцию выше прогноза

"Мы считаем, что она будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы его уточним в июле. Но в то же время это понятный риск, мы понимаем, как с ним управляться, внимательно к нему относимся", - пояснил министр, цитату которого приводит сайт Минэкономразвития.
"Это не значит, что мы сейчас будем бежать и корректировать цифры, потому что ковид с нами, к сожалению, ситуация не позволяет нам полностью расслабиться. Тем не менее по экономической динамике мы восстанавливаемся",- добавил глава Минэкономразвития.