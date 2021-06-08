США смирились с завершением строительства "СП-2"

Белый дом считает строительство газопровода «Северный поток-2» «свершившимся фактом», но США могут ввести санкции против материнской компании проекта Nord Stream 2 AG, сообщил глава Госдепартамента Энтони Блинкен . По его словам, остановка проекта привела бы к ухудшению американо-германских отношений. При этом Блинкен отметил, что около 90% трубопровода было завершено во время президентства Дональда Трампа

Фото: Reuters Reuters

"Физическое завершение строительства трубопровода ["Северный поток - 2"] было, я думаю, свершившийся факт", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Он также заявил, что Вашингтон в настоящее время работает с Берлином, чтобы ограничить зависимость европейской энергетической системы от России после завершения и ввода в строй СП-2. При этом Блинкен отдельно подчеркнул, что около 90% трубопровода было завершено во время президентства Дональда Трампа.

"Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то положительное с плохим наследием, которое мы получили", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен также пояснил, что санкции в отношении управляющего директора материнской компании проекта - Nord Stream 2 AG - Маттиаса Варнига , на чем настаивали противники трубопровода, привели бы к ухудшению американо-германских отношений. Теперь, по его словам, Германия села за стол переговоров, чтобы попытаться помешать президенту России Владимиру Путину использовать трубопровод для "создания угрозы энергетической безопасности Европы".

"Применение санкций к этой организации и ее директору, по нашему мнению, ничего не изменило бы с точки зрения физического завершения проекта", - пояснил глава Госдепартамента США.

При этом Блинкен уточнил, что исключение Nord Stream 2 AG и Варнига из санкционного списка может быть пересмотрено. При этом президент США Джо Байден в телефонном разговоре 7 июня заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что Вашингтон обеспечит Киеву максимальные гарантии безопасности в связи со скорой достройкой СП-2. Об этом рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк

"Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности", - сказал Подоляк.

Днем ранее Зеленский в интервью Axios возмутился тем, что узнал из прессы, а не напрямую от "американских партнеров", что Байден решил оставить попытки блокировать трубопровод.

"В конце концов, я все еще верю, что Байден - это [Майкл] Джордан в политике, который убаюкивал соперников ложным предчувствием победы, а затем забирал эту победу в самую последнюю минуту", - признался украинский лидер.

Попытки Киева воспрепятствовать реализации проекта СП-2 объясняются опасениями, что Москва может прекратить транзит газа через Украину, которая, в таком случае, будет терять по $3 млрд ежегодно.

О том, что Россия завершила укладку по дну Балтийского моря первой нитки газопровода "Северный поток — 2", сообщил тремя днями ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Прокомментировал он и сопротивление ряда западных политиков строительству трубопровода, напомнив, что Белый дом хочет выстроить "благообразные взаимоотношения" с партнерами в Европе, которая, в свою очередь, выступает в поддержку СП-2.

"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты и рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", — выразил надежду Путин.

Помимо этого, президент России резко отреагировал на возмущение Вашингтона и Брюсселя тем, что после запуска СП-2 Москва может сократить транзит газа через территорию Украины.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?", — сказал Путин.

Путин отметил, что Москва может и далее загружать газотранспортную систему Украины, но необходимым условием для этого является "воля Киева к нормальным экономическим отношениям". Он также назвал "плохой монополией" завышение Киевом стоимости транзита газа.

В настоящее время Россия перегоняет через Украину в Европу около 40 млрд куб. м газа в год, тогда как ранее этот показатель доходил до 200 млрд куб. м. При этом Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Кроме того, по его словам, российский лидер ожидает роста объема поставок энергоносителей в Европу, поэтому "украинский транзит может быть востребован".