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Решетников считает, что новости о "Северном потоке - 2" снижают нервозность вокруг рубля

ТАСС
2 часа назад
Позитивные новости о запуске "Северного потока - 2" с психологической стороны снижают нервозность вокруг рубля. Курс может стать ближе к справедливым значениям и благодаря медийному фону, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.
Решетников: Новости о СП-2 снижают нервозность вокруг рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Если говорим не столько об экономических, сколько о психологических факторах, то все позитивные новости вокруг "Северного потока - 2" снижают нервозность. Поскольку рубль, с нашей точки зрения, ослаблен относительно фундаментальных факторов, то мы рассчитываем, что курс будет ближе к справедливым значениям, в том числе благодаря медийному фону", - сказал Решетников.
Глава Минэкономразвития добавил, что подобная тенденция также повлияет на инфляцию.
"Притормозит ее, добавит необходимые десятые процентного пункта в среднесрочной перспективе", - уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин сказал на пленарной сессии ПМЭФ, что вторая нитка "Северного потока - 2" будет закончена в течение 1,5-2 месяцев.
"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет трассу первого "Северного потока", но начинается не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода - 1,23 тыс. км.
Экономика,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,газета "Известия",
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