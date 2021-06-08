Решетников: Новости о СП-2 снижают нервозность вокруг рубля

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет трассу первого "Северного потока", но начинается не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода - 1,23 тыс. км.