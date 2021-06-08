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Глава МИД Финляндии прогнозирует сокращение закупок нефти у России

Газета.Ru
56 минут назад
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна может еще сильнее сократить импорт нефти из России. Такое решение может быть принято по мере перехода Финляндии к "зеленой энергетике". По словам главы ведомства, правительство намерено способствовать внедрению низкоуглеродных решений в энергетике, то есть сокращению объема выбрасываемых парниковых газов и используемых невозобновляемых ресурсов. Так, Финляндия планирует стать углеродно-нейтральной к 2035 году, что сократит потребление нефти и скажется на импорте из России. В настоящее время доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%. Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. При этом Хаависто отметил, что "зеленый переход" откроет новые перспективы сотрудничества Хельсинки и Москвы. "Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики", - сказал министр в интервью РБК. Ранее сообщалось, что Финляндия, в последние два года постепенно сокращает закупки российской нефти Urals.
Глава МИД Финляндии прогнозирует сокращение закупок нефти у России
Фото: DepositphotosDepositphotos
Экономика,Пекка Хаависто,МИД,
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