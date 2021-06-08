Глава МИД Финляндии прогнозирует сокращение закупок нефти у России

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
заявил, что страна может еще сильнее сократить импорт нефти из России. Такое решение может быть принято по мере перехода Финляндии к "зеленой энергетике". По словам главы ведомства, правительство намерено способствовать внедрению низкоуглеродных решений в энергетике, то есть сокращению объема выбрасываемых парниковых газов и используемых невозобновляемых ресурсов. Так, Финляндия планирует стать углеродно-нейтральной к 2035 году, что сократит потребление нефти и скажется на импорте из России. В настоящее время доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%. Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. При этом Хаависто отметил, что "зеленый переход" откроет новые перспективы сотрудничества Хельсинки и Москвы. "Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики", - сказал министр в интервью РБК. Ранее сообщалось, что Финляндия, в последние два года постепенно сокращает закупки российской нефти Urals.