Курс доллара: что случится с рублем до конца лета

Специалист по инвестициям Александр Бахтин
допустил, что курс доллара летом 2021 года упадет до 71 рубля. Об этом пишет
«Российская газета».
По мнению эксперта, до конца лета главными факторами для динамики курса рубля станут геополитика, нефтяные цены и глобальные настроения на валютном рынке.
Повлиять на курс рубля может и обмен валюты российскими компаниями-экспортерами. По расчетам Бахтина, летом они конвертируют около 25 процентов дивидендов (примерно семь миллиардов долларов).
В геополитике основным событием для российской валюты станет встреча президента России Владимира Путина
и главы США Джо Байдена
в середине июня. Бахтин считает, что если итогом встречи станут хотя бы какие-то договоренности, доллар упадет до 71-72 рубля.
Если никакого позитива не случится, на покупателей российских активов начнет влиять неопределенность. В такой ситуации доллар может вернуться к отметкам 73-75 рублей.
При этом рубль должна дополнительно поддержать нефть Brent: в ОПЕК+ рассчитывают, что спрос на сырье будет расти и стоимость Brent останется в диапазоне 68-75 долларов за бочку, это хорошо для рубля.
Среднесрочную поддержку рублю окажет и повышение ключевой ставки Центробанком
, которого эксперты ожидают в июне.
В зависимости от разных факторов летом доллар будет стоить 71,5-74 рубля, евро - 86,5-90 рублей, заключил Бахтин.
На закрытии торгов Мосбиржи 7 июня курс доллара рос на 2,75 копейки, до 72,82 рубля. Евро подорожал на 28,5 копейки, до 88,84 рубля.
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