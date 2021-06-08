Курс доллара: что случится с рублем до конца лета

Специалист по инвестициям Александр Бахтин допустил, что курс доллара летом 2021 года упадет до 71 рубля. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению эксперта, до конца лета главными факторами для динамики курса рубля станут геополитика, нефтяные цены и глобальные настроения на валютном рынке.

Повлиять на курс рубля может и обмен валюты российскими компаниями-экспортерами. По расчетам Бахтина, летом они конвертируют около 25 процентов дивидендов (примерно семь миллиардов долларов).

В геополитике основным событием для российской валюты станет встреча президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в середине июня. Бахтин считает, что если итогом встречи станут хотя бы какие-то договоренности, доллар упадет до 71-72 рубля.

Если никакого позитива не случится, на покупателей российских активов начнет влиять неопределенность. В такой ситуации доллар может вернуться к отметкам 73-75 рублей.

При этом рубль должна дополнительно поддержать нефть Brent: в ОПЕК+ рассчитывают, что спрос на сырье будет расти и стоимость Brent останется в диапазоне 68-75 долларов за бочку, это хорошо для рубля.

Среднесрочную поддержку рублю окажет и повышение ключевой ставки Центробанком , которого эксперты ожидают в июне.

В зависимости от разных факторов летом доллар будет стоить 71,5-74 рубля, евро - 86,5-90 рублей, заключил Бахтин.

На закрытии торгов Мосбиржи 7 июня курс доллара рос на 2,75 копейки, до 72,82 рубля. Евро подорожал на 28,5 копейки, до 88,84 рубля.