В Госдуме предрекли «мучения» с водородным топливом

Водород считается одним из самых экологически чистых видов топлива и рассматривается как очень перспективный рынок. Пока же спрос на водород не превышает 70 млн тонн, поскольку его производство дорого. Россия планирует начать производство водорода, интерес к этим проектам в России проявляют европейские компании. В ближайшие месяцы Россия может принять концепцию развития водородной энергетики. По оценке вице-премьера Александра Новака
, доля водорода в мировом энергобалансе может существенно вырасти к 2050 году и составить от 7% до 25%. В 2024 году Россия будет экспортировать 0,2-1 млн тонн, в 2035 году - 2-7 млн тонн, а в 2050 году уже 7,9-33,4 млн тонн водорода, говорил он.