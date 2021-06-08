Углеродная нейтральность: Финляндия сократит закупки нефти у России

«Доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%. Три четверти его формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. Углеродно-нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России», - пояснил глава МИД Финляндии.
«Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики», - пояснил Пекка Хаависто.