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Финляндия начала отказываться от закупок российской нефти

Алиса Селезнёва
27 минут назад
По мере перехода к «зеленой» энергетике Финляндия будет сильнее сокращать импорт нефти из России. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Углеродная нейтральность: Финляндия сократит закупки нефти у России
Фото: ReutersReuters
По его словам, одна из целей правительства, чтобы Финляндии стала углеродно-нейтральной к 2035 году.
«Доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%. Три четверти его формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. Углеродно-нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России», - пояснил глава МИД Финляндии.
При этом он выразил уверенность в появлении новых перспективах сотрудничества с Россией, несмотря на снижение поставок нефти.
«Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики», - пояснил Пекка Хаависто.
Ранее консалтинговой компании Wood Mackenzie сделала прогноз о том, что уже к 2030 году цена нефти марки Brent может упасть до $37–42 за баррель, а к 2050 году - до $10. По мнению экспертов, это произойдет, если ведущие экономики мира будут добиваться целей Парижского соглашения по климату, сдерживая глобальное потепление, и перейдут на «зеленую» энергетику, что сократит потребление нефти.
Экономика,Пекка Хаависто,МИД,РБК,
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