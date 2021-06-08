Углеродная нейтральность: Финляндия сократит закупки нефти у России

Ранее консалтинговой компании Wood Mackenzie сделала прогноз о том, что уже к 2030 году цена нефти марки Brent может упасть до $37–42 за баррель, а к 2050 году - до $10. По мнению экспертов, это произойдет, если ведущие экономики мира будут добиваться целей Парижского соглашения по климату, сдерживая глобальное потепление, и перейдут на «зеленую» энергетику, что сократит потребление нефти.