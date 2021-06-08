Всемирный банк сообщил о росте неравенства в мире

В текущем году мировая экономика вырастет на 5,6 процента, что станет самым высоким за последние 80 лет темпом восстановления после рецессии, однако некоторые проблемы усугубятся. Об этом говорится в июньском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», который есть в распоряжении «Ленты.ру»

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Рост в первую очередь связан с подъемом экономической активности в нескольких крупных государствах (США, Китай), а вот развивающиеся страны, в том числе Россия, и страны с формирующимся рынком продолжают испытывать трудности.

Пандемия коронавируса привела к росту неравенства в мире. Усилия по сокращению бедности сведены на нет, а в странах с низкими доходами населения наблюдается отставание с вакцинацией, долгосрочные проблемы усугубились.

Для России Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в ближайшие три года значительно меньший, чем у соседей и в развитых странах: 3,2 процента в течение 2021 и 2022 годов и 2,3 процента в 2023-м. Для примера: в Турции ожидается рост 5, 4,5 и 4,5 процента соответственно, а в Польше — 3,8, 4,5 и 3,9 процента.

В США ожидается рост ВВП на 6,8 процента, что выше, чем в других развитых странах. В Китае прогноз составляет 8,5 процента из-за удовлетворения отложенного спроса.

В отдельной группе стран за счет роста цен на сырьевые товары ожидается рост на 6 процентов. Если же страны отказываются от продолжения экономической поддержки и отстают по темпам вакцинации, то средний рост останется на уровне 4,4 процента. В 2022 году экономика последней группы стран вырастет на 4,7 процента, но объем производства все равно останется на 4,1 процента ниже по сравнению с допандемийными прогнозами.