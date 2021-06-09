Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Гонконге изучат перспективы создания своей цифровой валюты

ИА Regnumиещё 1
2 часа назад
Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее в этом специальном административном районе Китая отдельные функции центрального банка, в течение ближайших 12 месяцев рассмотрит перспективы создания собственной цифровой валюты — электронного гонконгского доллара. Об этом 9 июня сообщает газета South China Morning Post.
Власти Гонконга хотят создать цифровую валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам главы HKMA Эдди Юя, которые приводит издание, в настоящее время жители Гонконга всё более охотно пользуются услугами цифровых банковских расчётов. Многие зарубежные центробанки также изучали перспективы цифровых валют.
«Сейчас подходящее время для HKMA, чтобы выяснить, нужен ли нам электронный гонконгский доллар»Эдди Юй
Глава регулятора уточнил, что в ведомстве уже создана рабочая группа, которая изучит технологии и нормативные вопросы, связанные с цифровой валютой. Результаты её работы будут представлены примерно через год.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шанхай раздаст 19,25 млн юаней (около $3 млн) в цифровой валюте потребителям в городе через лотерейную систему.
Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт