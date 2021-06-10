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Германия хочет стать посредником между Россией и Украиной

BFM.RUиещё 3
2 часа назад
Германия прилагает все усилия, чтобы гарантировать Украине сохранение доходов от транзита российского газа, которому может угрожать вызывающий споры трубопровод «Северный поток — 2», сообщает Сapital. С этой целью Берлин заявляет, что готов участвовать в переговорах между Москвой и Киевом, заявил глава дипломатического ведомства Германии Хайко Маас. После решительного противодействия под председательством Дональда Трампа строительству этого газопровода, которое сейчас почти завершено, Берлин и Вашингтон возобновили диалог. В конце мая правительство Джо Байдена решило не вводить санкции против основных игроков «Северного потока», связывающих Россию с Германией в обход Украины.
Германия хочет стать посредником между Россией и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, делегация правительства Германии недавно посетила Вашингтон, чтобы начать обсуждение того, как «смягчить» негативные последствия строительства трубопровода. Одно из направлений — позволить Украине и дальше пользоваться экономическими преимуществами, связанными с правами на транзит, заявил министр иностранных дел Хайко Маас.
«Мы можем представить себя ведущими дискуссии о продлении транзитного контракта (между Россией и Украиной)», — сказал министр.
«Мы хотим, чтобы газ продолжал проходить через Украину в долгосрочной перспективе», — добавил он, подчеркнув, что эти доходы «чрезвычайно важны» для украинской экономики.
В декабре 2019 года Украина и Россия заключили контракт о транзите газа до конца 2024 года. В среду немецкий министр пожелал, чтобы этот контракт был продлен «на неопределенный срок».
Госсекретарь США ранее заявил, что Берлин также обсуждает с Вашингтоном возможные меры, которые могут быть применены автоматически, если Москва использует газ в качестве средства давления на Киев. Хайко Маас выразил надежду, что «к августу» представит конкретные результаты переговоров с США по газопроводу «Северный поток — 2».
Этот проект также должен быть в программе обсуждений между президентом Джо Байденом и канцлером Ангелой Меркель на полях саммита G7, который пройдет в Великобритании с пятницы по воскресенье.
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