Германия хочет стать посредником между Россией и Украиной

Германия прилагает все усилия, чтобы гарантировать Украине сохранение доходов от транзита российского газа, которому может угрожать вызывающий споры трубопровод «Северный поток — 2», сообщает Сapital . С этой целью Берлин заявляет, что готов участвовать в переговорах между Москвой и Киевом, заявил глава дипломатического ведомства Германии Хайко Маас. После решительного противодействия под председательством Дональда Трампа строительству этого газопровода, которое сейчас почти завершено, Берлин и Вашингтон возобновили диалог. В конце мая правительство Джо Байдена решило не вводить санкции против основных игроков «Северного потока», связывающих Россию с Германией в обход Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, делегация правительства Германии недавно посетила Вашингтон, чтобы начать обсуждение того, как «смягчить» негативные последствия строительства трубопровода. Одно из направлений — позволить Украине и дальше пользоваться экономическими преимуществами, связанными с правами на транзит, заявил министр иностранных дел Хайко Маас.

«Мы можем представить себя ведущими дискуссии о продлении транзитного контракта (между Россией и Украиной)», — сказал министр.

«Мы хотим, чтобы газ продолжал проходить через Украину в долгосрочной перспективе», — добавил он, подчеркнув, что эти доходы «чрезвычайно важны» для украинской экономики.

В декабре 2019 года Украина и Россия заключили контракт о транзите газа до конца 2024 года. В среду немецкий министр пожелал, чтобы этот контракт был продлен «на неопределенный срок».

Госсекретарь США ранее заявил, что Берлин также обсуждает с Вашингтоном возможные меры, которые могут быть применены автоматически, если Москва использует газ в качестве средства давления на Киев. Хайко Маас выразил надежду, что «к августу» представит конкретные результаты переговоров с США по газопроводу «Северный поток — 2».