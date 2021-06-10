Германия хочет стать посредником между Россией и Украиной

Германия прилагает все усилия, чтобы гарантировать Украине сохранение доходов от транзита российского газа, которому может угрожать вызывающий споры трубопровод «Северный поток — 2», сообщает Сapital
. С этой целью Берлин заявляет, что готов участвовать в переговорах между Москвой и Киевом, заявил глава дипломатического ведомства Германии Хайко Маас. После решительного противодействия под председательством Дональда Трампа
строительству этого газопровода, которое сейчас почти завершено, Берлин и Вашингтон возобновили диалог. В конце мая правительство Джо Байдена
решило не вводить санкции против основных игроков «Северного потока», связывающих Россию с Германией в обход Украины.