Мишустин: Спрос на продукты из России растет

Он отметил, что правительство постоянно совершенствует законодательство, чтобы упростить экспорт для российских животноводов.

Он выразил надежду на то, что изменения в законодательство упростят для добросовестных поставщиков из РФ налаживание прочных деловых отношений со своими контрагентами и открытие новых рынков сбыта.