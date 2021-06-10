"Вопрос не стоит": почему Россию не отключат от SWIFT

"Сегодняшнее избрание председателя правления Национального клирингового центра Эдди Астанина в совет директоров в очередной раз свидетельствует о том, что вопрос об исключении России в SWIFT не стоит. В соответствии с уставом SWIFT, в совет директоров входят 25 представителей крупнейших банковских сообществ, объединяющих пользователей SWIFT различных стран. Участие в совете директоров позволяет нам принимать участие в принятии решений по руководству деятельностью кооператива и оказывать активное влияние на стратегию его развития", — сообщил Чернов.