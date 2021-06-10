"Вопрос не стоит": почему Россию не отключат от SWIFT

SWIFT неоднократно заявляла, что не будет в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети, добавил Чернов. Эта система была создана как нейтральная организация для обеспечения международного обмена финансовыми сообщениями на базе единых стандартов.