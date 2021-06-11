ЦБ столкнулся с острым дефицитом кадров

Реформа заключалась в том, что созданный в 2015 году центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) разделили на два управления. Это центр мониторинга и анализа информационной безопасности (теперь он называется ФинЦЕРТ) и в центр взаимодействия и реагирования.