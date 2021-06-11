ЦБ повысил ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции

Банк России на фоне разогнавшейся до максимума с 2016 года инфляции (6%) сделал выбор в пользу резкого повышения ключевой ставки. Центробанк 11 июня повысил её на 50 базовых пунктов, до 5,5% годовых. До этого показатель поднимали дважды, в середине марта и апреле. Предыдущее повышение ключевой ставки до 5% Центробанк объяснял быстрым восстановлением экономики и повышенным инфляционным давлением. В связи с этим регулятор решил быстрее переходить от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике.

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Сейчас ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4,7-5,2% в 2021 году. Возвращение к показателю в 4% прогнозируется на 2022 год. При этом инфляция в мае ускорилась до 6% впервые с осени 2016 года.

О планах резко повысить ключевую ставку в России до 6% Bloomberg сообщал в марте. Глава регулятора Эльвира Набиуллина , в свою очередь, говорила, что такое повышение показателя займёт три года.

Ключевая ставка

Ключевая ставка, по которой Центробанк предоставляет деньги коммерческим банкам, является основным инструментом регулятора, определяющим размеры конечных потребительских кредитов и вкладов. В феврале 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие три года ЦБ собирается поднять показатель с 4,25% до 5–6%. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, было запланировано на 23 апреля.

Набиуллина уточнила, что ЦБ рассматривал повышение ставки на 0,5 п. п. Но повышение должно быть плавным, добавила она. По словам Набиуллиной, возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике нужно сейчас, а если его откладывать, потом потребуется повысить ставку сильнее.

Ключевая ставка Банка России держалась на рекордно низком уровне в 4,25% с июля 2020 года. За период с апреля 2019 года по июль 2020-го она снизилась на 3,5 п. п.

В марте Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российский Центробанк может поднять до конца года ключевую ставку до 6%. Международный валютный фонд (МВФ) при этом рекомендовал снизить ключевую ставку как минимум на 0,5 п. п.