Совет директоров Банка России
сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 5,50% годовых. Об этом говорится
в сообщении на сайте регулятора.
В Центробанке отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция выше прогнозов.
«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках», - говорится в сообщении.
Регулятор предупредил, что повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики «формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 23 июля.
С апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. В марте 2021 года Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. 23 апреля было объявлено о повышении ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта, до 5% годовых. Тогда в ЦБ объяснили, что решили вернуться к «нейтральной денежно-кредитной политике», так как «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными».