Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 5,50% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция выше прогнозов.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках», - говорится в сообщении.

Регулятор предупредил, что повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики «формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 23 июля.