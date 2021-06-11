ЕС отказался финансировать новые проекты по нефти и газу

"Целью пересмотренных правил TEN-E является модернизация, декарбонизация и объединение трансграничной энергетической инфраструктуры ЕС, чтобы помочь союзу достичь своих целей по климатической нейтральности к 2050 году", — отмечается в релизе.
"Совет в своей позиции постановил прекратить поддержку новых газовых и нефтяных проектов", — говорится в релизе.
"В течение переходного периода до 31 декабря 2029 года определенные водородные активы, преобразованные из (активов по — ред.) природному газу, могут использоваться для транспортировки или хранения заранее определенной смеси водорода с природным газом или биометаном", — говорится в релизе.
"В случае Кипра и Мальты, которые все еще не подключены к трансъевропейской газовой сети, проекты в стадии планирования и создания (которым ранее была дана возможность получить финансирование ЕС — ред.) сохранят свой статус до тех пор, пока подключение не будет завершено", — говорится в релизе.