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Европа согласилась не финансировать новые проекты по нефти и газу

Прайм
1 час назад
Страны Евросоюза согласились с необходимостью прекратить финансирование бюджетом союза новых трансграничных проектов в области нефти и газа, говорится в сообщении Совета стран ЕС.
ЕС отказался финансировать новые проекты по нефти и газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пятницу прошло заседание министров энергетики государств союза. Они "достигли общего подхода к пересмотру регламента о Трансъевропейских энергетических сетях (TEN-E)", говорится в релизе.
"Целью пересмотренных правил TEN-E является модернизация, декарбонизация и объединение трансграничной энергетической инфраструктуры ЕС, чтобы помочь союзу достичь своих целей по климатической нейтральности к 2050 году", — отмечается в релизе.
Правила TEN-E определяют, какие проекты могут быть профинансированы средствами ЕС. Сейчас в союзе идёт пересмотр категорий инфраструктуры, имеющих право на такую поддержку. ЕК ранее выдвинула свои предложения, Совет сейчас согласовал свою позицию, но предстоят ещё переговоры с Европарламентом о финальном тексте поправок, который пойдёт на окончательное утверждение странам союза и депутатам ЕП.
Еврокомиссия предлагала в принципе отказаться от финансирования бюджетом Евросоюза трансграничных проектов в области нефти и газа через механизм TEN-E. Совет в целом согласился, но предложил некоторые исключения.
"Совет в своей позиции постановил прекратить поддержку новых газовых и нефтяных проектов", — говорится в релизе.
Однако, к примеру, можно будет финансировать те проекты в области газа, которые будут предполагать полный переход на прокачку водорода к концу 2029 года.
"В течение переходного периода до 31 декабря 2029 года определенные водородные активы, преобразованные из (активов по — ред.) природному газу, могут использоваться для транспортировки или хранения заранее определенной смеси водорода с природным газом или биометаном", — говорится в релизе.
Проекты, которым можно будет выделить бюджетное финансирование, должны будут продемонстрировать, как к концу этого переходного периода активы перестанут быть активами природного газа и станут специализированными водородными активами, отмечается в релизе.
Также исключением могут быть проекты, связанные с Мальтой и Кипром.
"В случае Кипра и Мальты, которые все еще не подключены к трансъевропейской газовой сети, проекты в стадии планирования и создания (которым ранее была дана возможность получить финансирование ЕС — ред.) сохранят свой статус до тех пор, пока подключение не будет завершено", — говорится в релизе.
Экономика,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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