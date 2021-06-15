Фурсов: "Банкиры готовятся шокировать простых смертных"

В скором будущем представители мировых элит сделают заявление об истинном положении дел в экономике, которое для многих непосвященных станет шоком. Об этом заявил известный в России философ Андрей Фурсов

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Он считает, что мировой элите придется сделать заявление, которое для простых смертных станет шокирующим. Речь идет о том, что в течение многих десятилетий развитые государства жили не по средствам.

По факту, они использовали ресурсы других стран, меняя их на ничем не обеспеченные куски бумаги, сообщает ИА DEITA.RU.

Толчком к таким откровениям выступит тот факт, что этой системе скоро наступит полный крах, считает философ. Поэтому будет объявлено о том, что миру следует перейти к новой модели экономического развития – более честной и выгодной для населения всех стран.

По предположению ученого, возможно оптимальным решением в этой ситуации станет разделение мира на валютные зоны, которых должно быть несколько. Причем они не будут иметь связи друг с другом. А те страны, которым не удастся создать сильную экономику, обновленная мировая система оставит без необходимых для развития ресурсов, отметил Андрей Фурсов.