Кризис позади: Набиуллина заявила о восстановлении экономики

Напомним, что ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

Набиуллина подчеркнула, что золотовалютная корзина отражает разного рода риски, в том числе экономические. Ключевые изменения золотовалютных резервов были проведены в 2018 году. При изменениях Центробанк обращал внимание на доходность, ликвидность и надежность резервов при экономических и неэкономических рисках. Также Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменениями в ФНБ.