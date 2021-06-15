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Кризис позади: Набиуллина заявила о восстановлении экономики РФ

Лера Букина
2 часа назад
В России наблюдается восстановление российской экономики до докризисного уровня, а в некоторых отраслях она даже превысила его. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает ТАСС.
Кризис позади: Набиуллина заявила о восстановлении экономики
Фото: ТАССТАСС
«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», - заявила глава Центробанка.
Также, по словам Набиуллиной, повышение ключевой ставки не препятствует росту экономики.
Напомним, что ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
Также недавно глава Банка России заявила, что ЦБ обеспокоен повышением уровня инфляции в стране.
Кроме того, Набиуллина высказалась на тему отказа от доллара в золотовалютных резервах. По ее словам, Центробанк не собирается полностью прибегать к этому. Она указала, что ЦБ учитывает валютную структура Фонда национального благосостояния (ФНБ), однако это лишь один из факторов.
Набиуллина подчеркнула, что золотовалютная корзина отражает разного рода риски, в том числе экономические. Ключевые изменения золотовалютных резервов были проведены в 2018 году. При изменениях Центробанк обращал внимание на доходность, ликвидность и надежность резервов при экономических и неэкономических рисках. Также Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменениями в ФНБ.
Экономика,Фонд национального благосостояния,Центральный банк России,
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