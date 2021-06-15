Дума поддержала создание "антиотмывочной" платформы на базе ЦБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании на базе Банка России "антиотмывочной" информационной платформы, отметив необходимость его последующей доработки.

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Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, предусматривает создание на базе ЦБ централизованного информационного сервиса "Платформа "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур "противолегализационного" контроля.

ЦБ, согласно документу, будет присваивать созданным в соответствии с российским законодательством юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), причем эти уровни будут присваиваться с учетом критериев, согласованных с Росфинмониторингом

Эти критерии, в частности, должны будут основываться на информации о видах и характере деятельности юрлиц и ИП, об операциях по их счетам в банках, об учредителях и руководителях, об аффилированности с другими юрлицами или ИП, осуществляющими подозрительные операции, о количестве банковских счетов (вкладов, депозитов), а также информации, поступающей от федеральных органов исполнительной власти.

Законопроект предусматривает дифференцированный подход при обслуживании клиентов, которые отнесены кредитной организацией к тому или иному уровню риска, а также клиентов, которые отнесены к высокому уровню риска одновременно кредитной организацией и Банком России. При этом в целях осуществления кредитными организациями внутреннего "противолегализационного" контроля им предоставляется право использовать информацию ЦБ в качестве дополнительного фактора, влияющего на оценку уровня риска клиента.