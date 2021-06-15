Польша приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2». Документ поддержали 452 парламентария, против выступил лишь один, пишет ТАСС.

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Сейм также призвал входящие в Европейский союз государства отказаться от какой-либо поддержки реализации проекта и принять меры по немедленному прекращению строительства газопровода. В документе «Северный поток — 2» характеризуется как проявление «экспансионизма» России.

Мы также призываем США как нашего союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода, — говорится в резолюции.

По мнению польских представителей, проект могут остановить дальнейшее политическое и экономическое давление с американской стороны. Оно же поспособствует укреплению сотрудничества между странами — членами Североатлантического альянса по ключевым для их безопасности вопросам.

В парламенте страны считают, что «Северный поток — 2» предназначен лишь для изменения маршрутов поставок, а не для их диверсификации. Польские депутаты убеждены, что продолжение реализации проекта послужит «одобрением политики России».