В Турции нашли способ дешевле покупать российскую пшеницу

В то же время, интерес турецких компаний может быть связан и с ограничениями на экспорт зерна из России. С 15 февраля по 30 июня в стране действует квота на экспорт зерна в 17,5 млн тонн, а со 2 июня вступила в силу "плавающая" пошлина на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя. При сохранении этой пошлины строительство мощностей по переработке зерна в России также выглядит оправданным, поскольку позволит эту пошлину обойти, отмечает директор "Совэкона" Андрей Сизов
. Однако, добавляет он, в случае отмены пошлин такое предприятие проиграет конкуренцию турецким площадкам, которые находятся вблизи основных рынков сбыта муки — стран Ближнего Востока и Африки.