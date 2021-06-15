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Россия стала одним из главных поставщиков Европы

Lenta.ru
43 минуты назад
Россия стала одним из главных поставщиков товаров в страны Евросоюза, следует из данных, опубликованных на сайте агентства Eurostat.
Россия стала одним из главных поставщиков Европы
Фото: ReutersReuters
С января по апрель 2021 года объем российского экспорта в страны ЕС составил 42,5 миллиарда евро, что ставит страну на третье место в списке ведущих поставщиков объединения после Китая и США.
За первые четыре месяца объем российского экспорта в ЕС вырос на 12,4 процента — против 37,8 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года.
В свою очередь, объем импорта в Россию из стран Евросоюза в январе-апреле составил 27,8 миллиарда евро, что превосходит прошлогодний показатель на 7,3 процента.
Экономика,ЕС,
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