Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперт: Богачи вернут мировую экономику в Средневековье

Лера Букина
13 минут назад
Наиболее влиятельные кланы планеты намерены вернуть мировую экономику в средневековье. Об этом сообщил известный российский философ Андрей Фурсов, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».
Эксперт: Богачи вернут мировую экономику в Средневековье
Фото: ТАССТАСС
Самые могущественные банкиры готовятся к запуску новой волны глобального экономического кризиса с целью разорить самые крупные предприятия для выкупа их по бросовым ценам.
По словам специалиста, для ряда граждан такой план станет смертоносным. Речь идет о людях, которые останутся без работы и фактически без средств к существованию.
Из-за нового глобального финансового кризиса богатые семьи смогут скупить почти задаром огромные производства и даже технологические компании, поскольку проблемы будут наблюдаться во всех сегментах экономики, заявил Фурсов.
Он также напомнил о кризисе, реализованном банкирами в начале ХХ века в США во времена так называемой Великой Депрессии. По словам эксперта, тогда богатейшим людям планеты удалось хорошо поживиться.
Предстоящая афера ожидается в масштабах всей Земли, отметил Фурсов. Это может начаться в ближайшем будущем.
Он также обратил внимание на то, что кризис должен был случиться в 2020 году, однако пандемия внесла корректировки в сценарий.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что в России наблюдается восстановление российской экономики до докризисного уровня, а в некоторых отраслях она даже превысила его.
Экономика,Андрей Фурсов,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Госдума,РИА "Дейта",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители