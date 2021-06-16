Эксперт: Богачи вернут мировую экономику в Средневековье

Наиболее влиятельные кланы планеты намерены вернуть мировую экономику в средневековье. Об этом сообщил известный российский философ Андрей Фурсов передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

Фото: ТАСС ТАСС

Самые могущественные банкиры готовятся к запуску новой волны глобального экономического кризиса с целью разорить самые крупные предприятия для выкупа их по бросовым ценам.

По словам специалиста, для ряда граждан такой план станет смертоносным. Речь идет о людях, которые останутся без работы и фактически без средств к существованию.

Из-за нового глобального финансового кризиса богатые семьи смогут скупить почти задаром огромные производства и даже технологические компании, поскольку проблемы будут наблюдаться во всех сегментах экономики, заявил Фурсов.

Он также напомнил о кризисе, реализованном банкирами в начале ХХ века в США во времена так называемой Великой Депрессии. По словам эксперта, тогда богатейшим людям планеты удалось хорошо поживиться.

Предстоящая афера ожидается в масштабах всей Земли, отметил Фурсов. Это может начаться в ближайшем будущем.