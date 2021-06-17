Мишустин призвал сделать цены на продукты доступными

Премьер также рассказал о росте предпринимательской активности в АПК РФ. В частности, благодаря поддержке начинающих фермеров в 2020 году было создано 17 тысяч новых хозяйств и потребительских кооперативов. Кроме того, было поддержано более 5,5 тысячи инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, и в ближайшее время будет запущено еще порядка 100 новых проектов, в том числе по производству молока, строительству хранилищ сельхозпродукции, созданию центров селекции и семеноводства.