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Экономист: «золотой миллиард» приготовил для России сценарий СССР

Мария Иванова
4 часа назад
Экономист Валентин Катасонов заявил, что СССР распался в результате диверсии Запада, и в наши дни мировая элита - «золотой миллиард» - попытается воплотить подобный сценарий с Россией. Об этом сообщает DEITA.RU.
Экономист: «золотой миллиард» приготовил для России сценарий СССР
Фото: ТАССТАСС
Катасонов считает, что Запад все еще нацелен на Россию, так как страна обладает огромным запасом природных ресурсов, которых не хватает лидерам «золотого миллиарда» для развития.
Также западные страны заинтересованы в том, чтобы сделать как можно больше россиян потребителями своей продукции. Экономист подчеркнул, что после исчезновения СССР у Запада появилось более 200 миллионов новых потенциальных клиентов - бывших советских граждан.
По мнению Катасонова, некоторые российские чиновники, лояльные Западу, тормозят импортозамещение и развитие отечественной промышленности.
В своем предыдущем прогнозе Катасонов заявил, что «золотой миллиард» готовится применить «смертельное экономическое оружие» против простых людей.
По мнению экономиста, пандемия дала финансовым элитам мощный инструмент - локдаун. Он способен разрушить различные отрасли хозяйства и лишить работы и средств к существованию миллионы людей.
Катасонов считает, что в течение 2020 года банкиры хорошо изучили последствия локдаунов и теперь могут планировать новый цикл разорения производств.
Экономист посоветовал людям готовиться к смене работы и переобучению.
Экономика,Валентин Катасонов,
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