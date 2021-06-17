Экономист: «золотой миллиард» приготовил для России сценарий СССР

Экономист Валентин Катасонов заявил, что СССР распался в результате диверсии Запада, и в наши дни мировая элита - «золотой миллиард» - попытается воплотить подобный сценарий с Россией. Об этом сообщает DEITA.RU.

Фото: ТАСС ТАСС

Катасонов считает, что Запад все еще нацелен на Россию, так как страна обладает огромным запасом природных ресурсов, которых не хватает лидерам «золотого миллиарда» для развития.

Также западные страны заинтересованы в том, чтобы сделать как можно больше россиян потребителями своей продукции. Экономист подчеркнул, что после исчезновения СССР у Запада появилось более 200 миллионов новых потенциальных клиентов - бывших советских граждан.

По мнению Катасонова, некоторые российские чиновники, лояльные Западу, тормозят импортозамещение и развитие отечественной промышленности.

В своем предыдущем прогнозе Катасонов заявил, что «золотой миллиард» готовится применить «смертельное экономическое оружие» против простых людей.

По мнению экономиста, пандемия дала финансовым элитам мощный инструмент - локдаун. Он способен разрушить различные отрасли хозяйства и лишить работы и средств к существованию миллионы людей.

Катасонов считает, что в течение 2020 года банкиры хорошо изучили последствия локдаунов и теперь могут планировать новый цикл разорения производств.