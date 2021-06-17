Затронет все страны: Вассерман предрек глобальный кризис

Политический аналитик Анатолий Вассерман прокомментировал тревожное повышение уровня инфляции по всему миру.

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По словам Вассермана, в следующие несколько месяцев грядет серьезный экономический кризис. В каждой точке планеты властям предстоит столкнуться со стремительным обесцениванием денег и ростом цен. Особенно тяжко придется развивающимся и развитым странам. Они рискуют не пережить кризис и оказаться в крайне плачевном положении.

Самая большая опасность, как заметил политический аналитик, исходит от Соединенных Штатов. Если американцы не справятся с новым кризисом, то негативные последствия неизбежно затронут мировую периферию. Подобное развитие событий принесет большие издержки.

Для борьбы с инфляцией Вассерман советует Центральным банкам поднимать ключевые ставки. Однако полностью избежать губительных последствий для экономики не получится. Это наглядно продемонстрировал 2020 год. Так что грядущий мировой кризис и методы борьбы с инфляцией могут «потрясти» и шокировать миллионы людей по всей планете.