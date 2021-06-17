В России выросли цены промпроизводителей

Цены производителей промтоваров в РФ в мае выросли на 2,3% после роста на 2,7% в апреле, в годовом выражении повышение составило 35,3%, сообщает Росстат

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"В мае 2021 года по сравнению с апрелем 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 102,3%, по сравнению с декабрем 2020 года – 116,5%", — сказано в релизе.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в мае в месячном выражении выросли на 1,4%, в обрабатывающих производствах – на 3,1%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром не изменились, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — выросли на 0,1%.

В мае по сравнению с апрелем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок цены на руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки, выросли в 2,4 раза, технические, необработанные алмазы – на 19,1%, природные (кроме технических) необработанные алмазы – на 15,5%, уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля – на 11,8%, вольфрамовые концентраты – на 10,9%, природный графит – на 9,5%. При этом цены на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ стали ниже на 11%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на нелегированную сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали – на 32,7%, сварные трубы некруглого сечения, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные – на 30,1%, необработанный алюминий – на 29,6%, услуги по производству алюминия – на 26,9%, листовой горячекатаный стальной прокат, без дополнительной обработки – на 25,3%, свинец необработанный – на 23,7%, стальные электросварные трубы – на 19,9%, многослойные панели из листового стального плакированного проката – на 19%.