Мировая торговля оказалась на грани катастрофы

Ситуация по поводу закрытия одного из крупнейших портов в КНР может стать еще одной «катастрофой среди проблем мировой цепочки поставок».
Как сообщило агентство Bloomberg, терминал Яньтянь пришлось закрыть из-за эпидемии коронавируса в конце мая и ожидалось, что ситуация разрешится в течение нескольких дней. Но теперь в порту говорят, что все наладится только к концу июня, сообщает
NEWS.ru.
С учетом опыта кризиса в Суэцком канале, агентство предполагает, что накопившийся в порту груз будет разобран за несколько месяцев. Компания A.P. Moller — Maersk из Дании, которая является крупнейшим мировым оператором контейнерных перевозок, уже заявила, что сложившаяся ситуация выливается в проблему для всей мировой торговли.
Эксперты Bloomberg подсчитали, что в настоящее время рядом с побережьем КНР стоит на якоре 139 контейнеровозов: это приблизительно на 50% больше усредненных значений середины апреля — начала мая. Некоторые местные бизнесмены столкнулись с полным прекращением поставок. О сложностях сообщили не только в этом порту, но и в находящихся рядом с ним крупных терминалах.
Ранее появилась информация, что частичное закрытие терминала Яньтянь в порту Шэньчжэн Китая поставило под угрозу всю мировую контейнерную торговлю. Такого рода позицию высказали отраслевые эксперты. Они полагают, что последствия закрытия порта Шэньчжэн будут более негативными, чем после перекрытия Суэцкого канала судном Ever Given.