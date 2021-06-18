Мировая торговля оказалась на грани катастрофы

Ситуация по поводу закрытия одного из крупнейших портов в КНР может стать еще одной «катастрофой среди проблем мировой цепочки поставок».

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Как сообщило агентство Bloomberg, терминал Яньтянь пришлось закрыть из-за эпидемии коронавируса в конце мая и ожидалось, что ситуация разрешится в течение нескольких дней. Но теперь в порту говорят, что все наладится только к концу июня, сообщает NEWS.ru.

С учетом опыта кризиса в Суэцком канале, агентство предполагает, что накопившийся в порту груз будет разобран за несколько месяцев. Компания A.P. Moller — Maersk из Дании, которая является крупнейшим мировым оператором контейнерных перевозок, уже заявила, что сложившаяся ситуация выливается в проблему для всей мировой торговли.

Эксперты Bloomberg подсчитали, что в настоящее время рядом с побережьем КНР стоит на якоре 139 контейнеровозов: это приблизительно на 50% больше усредненных значений середины апреля — начала мая. Некоторые местные бизнесмены столкнулись с полным прекращением поставок. О сложностях сообщили не только в этом порту, но и в находящихся рядом с ним крупных терминалах.