Российский миллиардер Олег Дерипаска
, которому так и не удалось выйти из-под санкций США, предсказал Вашингтону дефолт. Причина: роль доллара в мировой экономике продолжит снижаться.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Свои слова миллиардер подтвердил статьей Financial Times.
"Роль доллара снижается в том числе благодаря санкциям! Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту", — отметил бизнесмен.
Дерипаска признал: американская валюта сейчас остается главной резервной валютой мира. Однако, напоминает предприниматель, популярность доллара падает.
Напомним, что на этой неделе попытка Дерипаски оспорить действия санкций. Суд в США вновь отверг все аргументы российского бизнесмена и закрыл дело.