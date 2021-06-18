Российский миллиардер Олег Дерипаска , которому так и не удалось выйти из-под санкций США, предсказал Вашингтону дефолт. Причина: роль доллара в мировой экономике продолжит снижаться.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Свои слова миллиардер подтвердил статьей Financial Times.

"Роль доллара снижается в том числе благодаря санкциям! Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту", — отметил бизнесмен.

Дерипаска признал: американская валюта сейчас остается главной резервной валютой мира. Однако, напоминает предприниматель, популярность доллара падает.