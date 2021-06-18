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Дерипаска предсказал США дефолт

Праймиещё 3
1 час назад
Российский миллиардер Олег Дерипаска, которому так и не удалось выйти из-под санкций США, предсказал Вашингтону дефолт. Причина: роль доллара в мировой экономике продолжит снижаться.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Свои слова миллиардер подтвердил статьей Financial Times.
"Роль доллара снижается в том числе благодаря санкциям! Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту", — отметил бизнесмен.
Дерипаска признал: американская валюта сейчас остается главной резервной валютой мира. Однако, напоминает предприниматель, популярность доллара падает.
Напомним, что на этой неделе попытка Дерипаски оспорить действия санкций. Суд в США вновь отверг все аргументы российского бизнесмена и закрыл дело.
Экономика,Видео,Олег Дерипаска,Financial Times,
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