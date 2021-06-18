Программа бесплатной газификации заработает с 1 января

Павел Сорокин. Программа бесплатной газификации на территории должна полноценно заработать с 1 января 2022 года, рассказал в интервью "Россия 24" замглавы министерства энергетики

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Он отметил, что нормативные документы, обеспечивающие полноценную работу программы по бесплатной газификации, будут готовы в течение полутора месяцев. Летом их выставят на обсуждение.

Принять нормативные документы, в планах ведомства, смогут осенью этого года. Это необходимо, чтобы новая модель газификации полностью заработала с 1 января следующего года, подчеркнул представитель ведомства.

Минэнерго оценивает, что по новой программе подключить к газу смогут около 2 миллионов домовладений по всей стране. Это составит 2-3 процентных пункта к общему уровню газификации регионов РФ.

Сейчас уровень газификации оценивается в 71,4%.

К 2026 году планируется достичь отметки в 74,7%, к 2030 году — 82,9%.

Поясняется, что самый низкий уровень газификации — в Сибирском федеральном округе, это 16,8%. Подобная ситуация — в некоторых областях Дальнего Востока.