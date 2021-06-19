По $1250 помощи получат бездомные в США

Власти Нью-Йорка и ряд американских благотворительных организаций намерены в качестве социального эксперимента выплачивать пособия группе бездомных молодых людей города. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News

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В рамках данной программы первоначально будут отобраны 30-40 жителей Нью-Йорка в возрасте 18-24 лет, которым негде жить. Они, как ожидается, будут безвозмездно получать по $1 250 в месяц в течение двух лет. Кроме того, предусмотрена возможность предоставления им более крупных сумм в целях оплаты жилья.

При отборе участников программы предпочтение будет отдаваться представителям этнических и сексуальных меньшинств. Авторы инициативы рассчитывают выяснить, повысят ли данные выплаты шансы на то, что участники программы найдут постоянное жилье и работу. Кроме того, их успехи сравнят с достижениями тех, кто получает меньшие выплаты или не получает их совсем.

На финансирование программы на данном этапе планируется выделить около $2,5 млн. Часть средств поступит из бюджета Нью-Йорка.