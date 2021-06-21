Набиуллина: Раздача денег гражданам бессмысленна

Денежно-кредитная политика Банка России влияет только на спрос в экономике, поэтому печатание и раздача всем денег не приведет к росту экономики, а только разгонит инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

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"Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", — сказала она в интервью "Комсомольской правде".

Набиуллина также отметила, что снижение ключевой ставки до нулевых значений и, как следствие, накачивание экономики деньгами привело бы к резкому росту инфляции.

"Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу", — добавила председатель ЦБ.

Отсутствие подобных последствий в развитых странах Набиуллина объяснила тем, что у них инфляционные ожидания и людей, и бизнеса заякорены.

"Они привыкли, что у них цены не растут. Они живут в такой системе 50 лет, у них накопился опыт, доверие к властям. Поэтому никто не бежит в магазины. Все понимают: даже если будет скачок, то инфляция быстро придет в норму", — указала она.

По словам главы ЦБ, если в развитых странах будет высокая инфляция, то они тоже начнут повышать ставки. При этом повышение ставок для данных экономик может стать проблемой: у них накоплены большие долги, стоимость обслуживания которых резко вырастет в таком сценарии.

Самой опасной стратегией для сбережений являются спекулятивные криптоактивы — из-за их волатильной цены инвестор может понести колоссальные потери, считает Набиуллина.

"Самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно", — сказала она в интервью "Комсомольской правде".

Набиуллина также дала ряд советов по сбережениям на фоне роста инфляции.

"Первое – твердо знать, что инфляция вернется к нашей цели. И ориентироваться на то, что сейчас всплеск временный. Второе – повышение ставки даст и повышение ставок по депозитам. Депозиты – одна из лучших консервативных стратегий сбережений", — говорит глава ЦБ.

Она напомнила, что многие пошли на фондовый рынок, где доходность больше, но и риски выше. Поэтому инвесторам необходимо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности.

"Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует. Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто", — предупредила Набиуллина.

При этом тем, кто сберегает в иностранной валюте, она посоветовала копить в той валюте, в какой планируются траты.