«Настоящее потрясение»: экономист спрогнозировал девальвацию в России

Он отметил, что в ближайшем будущем представители либеральной элиты могут прибегнуть в России к очередной девальвации. По словам эксперта, российские денежные власти часто используют данный инструмент. Делягин отметил, что такой шаг влечет за собой негативные последствия для обычных граждан.
В текущих условиях, как заметил экономист, когда несколько месяцев подряд повышаются цены на продукты, девальвация может обернуться для большинства россиян настоящим потрясением, указал Делягин. Он также заявил о риске ухудшения уровня жизни граждан.
Также он заявил о том, что отказаться от девальвации невозможно, поскольку нынешние чиновники из Центробанка и профильного министерства не имеют иных способов стимулирования деловой активности внутри страны.
Не так давно эксперт рекомендовал россиянам готовиться к тяжелому экономическому кризису. Делягин отметил, что россиянам не стоит рассчитывать на помощь государства и, чтобы без особых потерь пройти острую фазу грядущего экономического коллапса, уже сейчас необходимо предпринять ряд мер. В частности, он рекомендовал закрыть все свои кредитные обязательства и запастись валютой.