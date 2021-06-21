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«Настоящее потрясение»: экономист спрогнозировал девальвацию в России

Лера Букина
2 часа назад
Центральный банк и Минфин могут пойти на непопулярный, но требуемый шаг. Об этом заявил известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».
«Настоящее потрясение»: экономист спрогнозировал девальвацию в России
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что в ближайшем будущем представители либеральной элиты могут прибегнуть в России к очередной девальвации. По словам эксперта, российские денежные власти часто используют данный инструмент. Делягин отметил, что такой шаг влечет за собой негативные последствия для обычных граждан.
В текущих условиях, как заметил экономист, когда несколько месяцев подряд повышаются цены на продукты, девальвация может обернуться для большинства россиян настоящим потрясением, указал Делягин. Он также заявил о риске ухудшения уровня жизни граждан.
Также он заявил о том, что отказаться от девальвации невозможно, поскольку нынешние чиновники из Центробанка и профильного министерства не имеют иных способов стимулирования деловой активности внутри страны.
Не так давно эксперт рекомендовал россиянам готовиться к тяжелому экономическому кризису. Делягин отметил, что россиянам не стоит рассчитывать на помощь государства и, чтобы без особых потерь пройти острую фазу грядущего экономического коллапса, уже сейчас необходимо предпринять ряд мер. В частности, он рекомендовал закрыть все свои кредитные обязательства и запастись валютой.
Экономика,Михаил Делягин,Центральный банк России,Минфин,РИА "Дейта",
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