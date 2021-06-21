«Настоящее потрясение»: экономист спрогнозировал девальвацию в России

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Он отметил, что в ближайшем будущем представители либеральной элиты могут прибегнуть в России к очередной девальвации. По словам эксперта, российские денежные власти часто используют данный инструмент. Делягин отметил, что такой шаг влечет за собой негативные последствия для обычных граждан.

В текущих условиях, как заметил экономист, когда несколько месяцев подряд повышаются цены на продукты, девальвация может обернуться для большинства россиян настоящим потрясением, указал Делягин. Он также заявил о риске ухудшения уровня жизни граждан.

Также он заявил о том, что отказаться от девальвации невозможно, поскольку нынешние чиновники из Центробанка и профильного министерства не имеют иных способов стимулирования деловой активности внутри страны.