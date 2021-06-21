Набиуллина назвала опасные последствия «заморозки» цен

Глава ЦБ раскритиковала такой подход, так как считает его очень опасным. По мнению Набиуллиной, данная мера может быть использована лишь в крайнем случае.
В частности, глава регулятора вспомнила опыт конца времен Советского Союза, когда были зафиксированы официальные цены.
«По ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции», – подчеркнула Набиуллина.
Она объяснила свое мнение тем, что цена является балансом между спросом и предложением. Когда сдерживание цен происходит на протяжении долгого времени, производители лишаются стимулов к развитию производств, отмечает глава ЦБ.
В результате, как считает Набиуллина, за «заморозкой» цен могут последовать негативные последствия, в частности, дефицит продуктов и появление черного рынка.
Недавно Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме
, заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня, а в некоторых отраслях показатели даже превысили его. Также, по словам главы ЦБ, повышение ключевой ставки не препятствует росту экономики.
Напомним, что ЦБ по итогам заседания совета директоров 11 июня третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.