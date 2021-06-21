Набиуллина назвала опасные последствия «заморозки» цен

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Глава ЦБ раскритиковала такой подход, так как считает его очень опасным. По мнению Набиуллиной, данная мера может быть использована лишь в крайнем случае.

В частности, глава регулятора вспомнила опыт конца времен Советского Союза, когда были зафиксированы официальные цены.

«По ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции», – подчеркнула Набиуллина.

Она объяснила свое мнение тем, что цена является балансом между спросом и предложением. Когда сдерживание цен происходит на протяжении долгого времени, производители лишаются стимулов к развитию производств, отмечает глава ЦБ.

В результате, как считает Набиуллина, за «заморозкой» цен могут последовать негативные последствия, в частности, дефицит продуктов и появление черного рынка.

Недавно Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме , заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня, а в некоторых отраслях показатели даже превысили его. Также, по словам главы ЦБ, повышение ключевой ставки не препятствует росту экономики.