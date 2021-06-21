Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Набиуллина назвала опасные последствия «заморозки» цен

Лера Букина
43 минуты назад
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты питания. Об этом она рассказала в интервью газете «Комсомольская правда».
Набиуллина назвала опасные последствия «заморозки» цен
Фото: ТАССТАСС
Глава ЦБ раскритиковала такой подход, так как считает его очень опасным. По мнению Набиуллиной, данная мера может быть использована лишь в крайнем случае.
В частности, глава регулятора вспомнила опыт конца времен Советского Союза, когда были зафиксированы официальные цены.
«По ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции», – подчеркнула Набиуллина.
Она объяснила свое мнение тем, что цена является балансом между спросом и предложением. Когда сдерживание цен происходит на протяжении долгого времени, производители лишаются стимулов к развитию производств, отмечает глава ЦБ.
В результате, как считает Набиуллина, за «заморозкой» цен могут последовать негативные последствия, в частности, дефицит продуктов и появление черного рынка.
Недавно Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила о восстановлении российской экономики до докризисного уровня, а в некоторых отраслях показатели даже превысили его. Также, по словам главы ЦБ, повышение ключевой ставки не препятствует росту экономики.
Напомним, что ЦБ по итогам заседания совета директоров 11 июня третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Госдума,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители