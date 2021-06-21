Отказ от доллара: «американцу» предрекли инфляционные проблемы

Зона использования американской валюты будет сужаться, в этой связи доллар столкнется с множеством проблем, в частности, инфляционными. Об этом в интервью РИА ФАН рассказал экономист Василий Колташов

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Колташов отметил, что постепенно от доллара отказывается не только Россия, но и другие страны мира.

«По мере возрастания континентальной евразийской торговли она будет все менее долларовой. Зона использования американской валюты будет сокращаться, из-за чего у доллара возникнет масса проблем, прежде всего, инфляционных. А мы от этого получим только выгоду, поскольку нефть будет дорожать и дальше — не нужно удивляться, если скоро мы увидим 200–300 долларов за баррель», – заявил Колташов.

Такая тенденция будет наглядным выражением инфляционной долларовой проблемы, которая была создана самими американцами за последние 20 лет, отметил он.

Эксперт также подчеркнул, уже сегодня более 70% сделок в евразийской торговле совершается в нацвалютах.