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Отказ от доллара: «американцу» предрекли инфляционные проблемы

Лера Букина
17 минут назад
Зона использования американской валюты будет сужаться, в этой связи доллар столкнется с множеством проблем, в частности, инфляционными. Об этом в интервью РИА ФАН рассказал экономист Василий Колташов.
Отказ от доллара: «американцу» предрекли инфляционные проблемы
Фото: ТАССТАСС
Колташов отметил, что постепенно от доллара отказывается не только Россия, но и другие страны мира.
«По мере возрастания континентальной евразийской торговли она будет все менее долларовой. Зона использования американской валюты будет сокращаться, из-за чего у доллара возникнет масса проблем, прежде всего, инфляционных. А мы от этого получим только выгоду, поскольку нефть будет дорожать и дальше — не нужно удивляться, если скоро мы увидим 200–300 долларов за баррель», – заявил Колташов.
Такая тенденция будет наглядным выражением инфляционной долларовой проблемы, которая была создана самими американцами за последние 20 лет, отметил он.
Эксперт также подчеркнул, уже сегодня более 70% сделок в евразийской торговле совершается в нацвалютах.
Недавно американский финансист Макс Кейзер заявил, что Россия получит невероятную свободу, если научится маневрировать вне американской валюты.
Экономика,Василий Колташов,РИА ФАН,
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