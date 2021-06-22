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"Отличие – кардинальное": эксперт сравнил ситуацию в экономике с 1992 годом

Елена Прошина
2 часа назад
Экономисты рассказали о нынешнем призраке гиперинфляции из 1990-х в России
"Отличие – кардинальное": эксперт сравнил ситуацию в экономике с 1992 годом
Фото: ТАССТАСС
Многие россияне в последнее время замечают, что страна стоит на пороге гиперинфляции. Экономисты объяснили, чем нынешняя ситуация в экономике принципиально отличается от 1992 года.
По словам экспертов, тогда просто отпустили цены.
«Отличие – кардинальное, поскольку в 90-х отпустили цены, что и вызвало в 1992 году гиперинфляцию в несколько тысяч процентов. Ранее все цены определяло государство, они были регулируемыми. А потом стали свободными, - пояснил глава Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. – Чтобы аналогичное повторилось, потребуется снова вернуться в Советский Союз и к плановой экономике».
В 1992 году, по напоминанию экономистов, промышленное производство в стране сократилось на 16%. В 1994-м – показатель превысил уже 20%. В пандемийном 2020-м составил 2,9%, сообщает kp.ru.
Либерализация цен в 1992 году решила проблему с пустыми полками и нехваткой товаров. Но предприятия столкнулись с дефицитом оборотных средств. Это восполнялось через масштабное кредитования. А в качестве источника ресурсов для этого выступил печатный станок, пояснили эксперты.
Но все эти вливания не показали никакого результата - они быстро обесценивались. Предприятия решали переходить на бартер.
А в настоящее время ситуация развивается в противоположном направлении – Центробанк России и Министерство финансов РФ любят покритиковать за жесткую финансовую политику и отсутствие желания насытить экономик дешевыми деньгами.
Экономика,Игорь Николаев,Центральный банк России,Минфин,Комсомольская правда,
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