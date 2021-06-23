Курс доллара: рубль вернется в прошлое

Аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что курс доллара упадет до 66,5-67 рублей, если нефтяные котировки не подведут российскую валюту. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению Пушкарева, пока глобальная обстановка не позволяет доллару начать рост к рублю.

Встреча президентов России и США развеяла часть страхов инвесторов и они снова начали размещать деньги в РФ. По словам эксперта, игроки сочли итоги саммита заключением «пакта об экономическом ненападении».

Пушкарев прогнозирует, что российская и американская делегации будут работать над общими вопросами от полугода до года, поэтому как минимум в течение этого срока Вашингтон не будет вводить жестких санкций против Москвы.

По мнению аналитика, даже если черные списки США пополнятся парой компаний, связанных с «Северным потоком - 2», это не помешает росту российских «голубых фишек».

Пушкарев отметил, что эксперты прогнозируют рост нефти до 82-85 долларов за бочку - на 9-13 процентов. Если это случится, рубль укрепится примерно на такую же величину - до 66,5 рубля за доллар (допандемийный уровень февраля 2020 года).

Однако в ближайшие пару недель движения рубля будут плавными и спокойными, возможен даже краткосрочный рост доллара до 75 рублей.