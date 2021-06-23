Курс доллара: рубль вернется в прошлое

Аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что курс доллара упадет до 66,5-67 рублей, если нефтяные котировки не подведут российскую валюту. Об этом пишет
«Российская газета».
По мнению Пушкарева, пока глобальная обстановка не позволяет доллару начать рост к рублю.
Встреча президентов России и США развеяла часть страхов инвесторов и они снова начали размещать деньги в РФ. По словам эксперта, игроки сочли итоги саммита заключением «пакта об экономическом ненападении».
Пушкарев прогнозирует, что российская и американская делегации будут работать над общими вопросами от полугода до года, поэтому как минимум в течение этого срока Вашингтон не будет вводить жестких санкций против Москвы.
По мнению аналитика, даже если черные списки США пополнятся парой компаний, связанных с «Северным потоком - 2», это не помешает росту российских «голубых фишек».
Пушкарев отметил, что эксперты прогнозируют рост нефти до 82-85 долларов за бочку - на 9-13 процентов. Если это случится, рубль укрепится примерно на такую же величину - до 66,5 рубля за доллар (допандемийный уровень февраля 2020 года).
Однако в ближайшие пару недель движения рубля будут плавными и спокойными, возможен даже краткосрочный рост доллара до 75 рублей.
На торгах Московской биржи
вечером 22 июня курс доллара рос на 0,5 копейки, до 73,14 рубля. Евро достиг 87,11 рубля, потеряв 4,75 копейки.