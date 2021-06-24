«Максимальная задолженность»: эксперт спрогнозировал глобальный кризис

Русецкий обратил внимание на то, что сегодня мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, однако повышение ставок является лишь вопросом времени.

По словам Русецкого, сигналы об ужесточении политики ФРС начали появляться после достижения инфляции в Штатах в мае рекордного уровня с августа 2008 года. Большая часть членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне выступили за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее прогнозировалось, что ставку оставят на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.