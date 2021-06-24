«Максимальная задолженность»: эксперт спрогнозировал глобальный кризис

Мировой долг по отношению к ВВП достиг максимального уровня, в этой связи переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может повлечь за собой долговой кризис уже через три-четыре года. Об этом РИА Новости сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Он отмечает, что такой уровень долга наблюдался лишь после Второй мировой войны.
По словам Русецкого, сигналы об ужесточении политики ФРС начали появляться после достижения инфляции в Штатах в мае рекордного уровня с августа 2008 года. Большая часть членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне выступили за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее прогнозировалось, что ставку оставят на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.
«Согласно прогнозам, США и ЕЦБ скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году, то есть у нас есть примерно три-четыре года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать», – подчеркнул аналитик.
Напомним, что в среду, 23 июня, зампред Банка РоссииАлексей Заботкин заявил о неизбежности нового кризиса, к которому ЦБ готов благодаря имеющемуся арсеналу.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров недавно заявил, что в ближайшее время мировую экономику ждёт очередной масштабный кризис.