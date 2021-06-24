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«Максимальная задолженность»: эксперт спрогнозировал глобальный кризис

Лера Букина
3 часа назад
Мировой долг по отношению к ВВП достиг максимального уровня, в этой связи переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может повлечь за собой долговой кризис уже через три-четыре года. Об этом РИА Новости сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Он отмечает, что такой уровень долга наблюдался лишь после Второй мировой войны.
«Максимальная задолженность»: эксперт спрогнозировал глобальный кризис
Фото: ReutersReuters
Русецкий обратил внимание на то, что сегодня мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, однако повышение ставок является лишь вопросом времени.
С 1990 года повышения ставок Федеральной резервной системой США вели к кризисам, указал он.
По словам Русецкого, сигналы об ужесточении политики ФРС начали появляться после достижения инфляции в Штатах в мае рекордного уровня с августа 2008 года. Большая часть членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне выступили за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее прогнозировалось, что ставку оставят на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.
«Согласно прогнозам, США и ЕЦБ скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году, то есть у нас есть примерно три-четыре года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать», – подчеркнул аналитик.
Напомним, что в среду, 23 июня, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о неизбежности нового кризиса, к которому ЦБ готов благодаря имеющемуся арсеналу.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров недавно заявил, что в ближайшее время мировую экономику ждёт очередной масштабный кризис.
Экономика,Алексей Заботкин,Андрей Макаров,ЕЦБ,Центральный банк России,ФРС,Госдума,
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