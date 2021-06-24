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В России введут временные экспортные пошлины на металлопродукцию

RT на русскомиещё 2
3 часа назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить и внести документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.
Пошлина на экспорт: металлурги заплатят за сверхприбыль ₽165 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщило РИА Новости, в ходе совещания кабмина министр экономического развития Максим Решетников выступил с предложением о введении с 1 августа до 31 декабря временных экспортных пошлин на продукцию чёрной и цветной металлургии.
Он сообщил, что это даст дополнительные доходы бюджета в 2021 году в размере 160—165 млрд рублей, их планируется направить на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.
Мишустин отметил, что этот вопрос крайне важный и актуальный для страны.
«Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести в правительство», — сказал он.
В мае правительство России одобрило пошлины на вывоз отдельных видов грубо обработанной древесины. С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.
Экономика,Компании,Михаил Мишустин,Максим Решетников,Правительство РФ,
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