Россия вошла в рейтинг стран с быстро беднеющим населением

Первое место заняла Бразилия – там жители за год потеряли 23%, на втором - граждане ОАЭ с показателем 13,1%, на третьей строчке Чили с потерями в 10,7%. Россия заняла четвертое место в рейтинге с показателем 9,9%, а Саудовская Аравия — пятое с потерями в 9,7%.