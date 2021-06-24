Россия вошла в рейтинг стран с быстро беднеющим населением

Первое место заняла Бразилия – там жители за год потеряли 23%, на втором - граждане ОАЭ с показателем 13,1%, на третьей строчке Чили с потерями в 10,7%. Россия заняла четвертое место в рейтинге с показателем 9,9%, а Саудовская Аравия — пятое с потерями в 9,7%.
В числе лидеров по росту богатства за 2020 год - США, страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай.
Как выяснилось, рост совокупной мировой задолженности вырос на 7,5%. В общей сложности специалистам удалось изучить экономическую ситуацию в 50 странах.