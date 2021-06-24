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Россия вошла в рейтинг стран с быстро беднеющим населением

Лера Букина
2 часа назад
Россию входит в пятерку крупнейших экономик мира, чье население быстрее всего беднеет. Об этом говорится в докладе Credit Suisse.
Россия вошла в рейтинг стран с быстро беднеющим населением
Фото: ReutersReuters
Первое место заняла Бразилия – там жители за год потеряли 23%, на втором - граждане ОАЭ с показателем 13,1%, на третьей строчке Чили с потерями в 10,7%. Россия заняла четвертое место в рейтинге с показателем 9,9%, а Саудовская Аравия — пятое с потерями в 9,7%.
В числе лидеров по росту богатства за 2020 год - США, страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай.
Как выяснилось, рост совокупной мировой задолженности вырос на 7,5%. В общей сложности специалистам удалось изучить экономическую ситуацию в 50 странах.
Недавно глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан способна добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет. Он также считает, что целесообразно учитывать имущественный ценз. По мнению главы Счетной палаты, «социальные реформы нужно проводить без революций» и учитывать сохранение определенной стабильности. Кудрин назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет.
Как заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, повышение уровня минимальной оплаты в 2022 году до 13 617 рублей не будет способствовать «вытягиванию из бедности» части населения России, если бизнес не изменит подход к найму рабочих и заработной плате.
Экономика,Алексей Кудрин,Василий Колташов,Счетная палата,
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