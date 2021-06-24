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Не будет использоваться: Украина предрекла мрачное будущее "Северному потоку - 2"

Вероника Полынина
45 минут назад
Завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» еще не означает, что проект заработает. Такое мнение озвучил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью «Интерфакс – Украина».
Не будет использоваться: Украина предрекла мрачное будущее "Северному потоку - 2"
Фото: ТАССТАСС
«Даже если строительство будет завершено, затем этот газопровод должны сертифицировать, без этого он не может работать - есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась. И если он будет сертифицирован, то чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод», - заявил Витренко.
По его словам, все эти составляющие могут стать предметом санкций со стороны США, которые могут сделать так, чтобы «Северный поток – 2» не будет использоваться.
Витренко выразил сожаление в связи с тем, что администрация США не приняла «самые действенные» санкции. Он отметил, что украинская сторона обсуждает ограничительные меры с членами Конгресса США, но их еще должны одобрить в администрации.
Витренко признал, что вопрос «Северного потока – 2», скорее всего не обсуждался на российско-американском саммите в Женеве 16 июня, как надеялись украинские власти. Однако глава «Нафтогаза» отказался считать дело проигранным, поскольку надеется, что США будут накладывать санкции на компании, сотрудничающие с проектом «Северный поток – 2».
«Подавляющее большинство санкций налагается не на проект, который строится, а на работающие компании, на операционные денежные потоки. В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы будем иметь дело с вами», - пояснил Витренко.
Экономика,Юрий Витренко,Нафтогаз,Администрация США,Конгресс США,Интерфакс,
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