Не будет использоваться: Украина предрекла мрачное будущее "Северному потоку - 2"

«Даже если строительство будет завершено, затем этот газопровод должны сертифицировать, без этого он не может работать - есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась. И если он будет сертифицирован, то чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод», - заявил Витренко.
«Подавляющее большинство санкций налагается не на проект, который строится, а на работающие компании, на операционные денежные потоки. В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы будем иметь дело с вами», - пояснил Витренко.