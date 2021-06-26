Бросал карандаши в русских: детали переговоров между «Нафтогазом» и «Газпромом»

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер кидался пишущими принадлежностями во время переговоров между «Нафтогазом» «Газпромом» в 2014 году. Об этом сообщила украинский политик Лана Зеркаль.

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«Эттингер бросал карандаши то в нас, то в русских», — цитирует Зеркаль портал LB.ua.

Тем не менее она отметила, что роль политика на этой встрече была очень важна. По ее словам, стороны переговоров смогли договориться благодаря необычному поведению Эттингера.

Переговоры по поставкам газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» проходили в 2014 году. Во время этого мероприятия стороны достигли соглашений по поставкам топлива. В частности, Россия назначила Украине скидку на зимние поставки газа.