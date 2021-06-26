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На Украине раскрыли детали переговоров с Россией

Ura.Ru
3 часа назад
Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер кидался пишущими принадлежностями во время переговоров между «Нафтогазом» и «Газпромом» в 2014 году. Об этом сообщила украинский политик Лана Зеркаль.
Бросал карандаши в русских: детали переговоров между «Нафтогазом» и «Газпромом»
Фото: ReutersReuters
«Эттингер бросал карандаши то в нас, то в русских», — цитирует Зеркаль портал LB.ua.
Тем не менее она отметила, что роль политика на этой встрече была очень важна. По ее словам, стороны переговоров смогли договориться благодаря необычному поведению Эттингера.
Переговоры по поставкам газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» проходили в 2014 году. Во время этого мероприятия стороны достигли соглашений по поставкам топлива. В частности, Россия назначила Украине скидку на зимние поставки газа.
В мае глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук заявил, что Украина может остаться без газа. Как следствие, в стране может пропасть отопление и горячая вода.
Экономика,Гюнтер Эттингер,Нафтогаз,Газпром,
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