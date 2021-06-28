ЦБ объявил диапазон повышения ключевой ставки

Банк России с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трёх заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях.